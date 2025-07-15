العراق ثامن أغنى بلد عربي في 2025

شفق نيوز- بغداد

أفادت مجلة "ceoworld" الأمريكية، يوم الثلاثاء، بأن العراق حل بالمرتبة 107 عالمياً والثامنة عربياً بين أغنى الدول، وذلك بحسب نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (الإسمي) لعام 2025.

وذكرت المجلة الأمريكية، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن موناكو هي أغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (الإسمي)، حيث يتوقع أن يصل إلى رقم مثير للإعجاب قدره 168 ألف دولار أمريكي في عام 2025، وتأتي ليختنشتاين بثقة في المركز الثاني، حيث يبلغ نصيب الفرد 116,600 الف دولار أمريكي.

وأشارت المجلة، إلى أن "النرويج جاءت ثالثا بنصيب 98.280 الف دولار ومن ثم جاءت سويسرا رابعا بنصيب 95.900 الف دولار وجاءت لوكسمبورغ خامسا بنصيب 91.470 الف دولار، في حين تذيلت دولة بوروندي دول العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل الاجمالي القومي 190 دولاراً تسبقها جنوب السودان بنصيب 350 دولاراً.

ولفتت المجلة الأمريكية، إلى أن "العراق جاء بالمرتبة 107 عالميا بنصيب 6030 الف دولار وبالمرتبة الثامنه عربياً".

عربياً، جاءت قطر بالمرتبة الاولى بنصيب 78.700 ألف دولار، تليها الإمارات 49.500 ألف دولار، ثم الكويت ثالثا 40.250 الف دولار، والسعودية رابعاً 35.570 ألف دولار، والبحرين خامساً 28.800 ألف دولار، ثم عُمان سادساً 19.280 ألف دولار، وليبيا سابعا 6.310 الف دولار.