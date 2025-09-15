العراق ثامن دول العالم بإنتاج البامية

شفق نيوز- بغداد

حلّ العراق في المركز الثامن عالميا بين أكبر الدول المنتجة للبامية، ليكون ضمن قائمة الدول العشر الأولى في هذا المحصول الذي يحظى بإقبال واسع في المطبخ العربي والعالمي.

وتصدرت الهند قائمة أكبر الدول في إنتاج البامية، بإجمالي إنتاج بلغ نحو 6.4 مليون طن سنويا وفقا، لما ذكره موقع atlasbig.

وجاءت نيجيريا في المركز الثاني بإنتاج قدره 1.9 مليون طن، تلتها مالي في المركز الثالث بإنتاج بلغ 669 ألف طن، أما السودان فحل رابعًا بإنتاج قدره 322 ألف طن، ثم باكستان في المركز الخامس بإنتاج 263 ألف طن.

هذا وحلت كوت ديفوار سادسا بإنتاج بلغ 193 ألف طن، بينما جاءت النيجر سابعا بإنتاج 132 ألف طن.

وفي المركز الثامن، جاء العراق بإنتاج قدره 93 ألف طن سنويا، متقدما على الكاميرون التي جاءت تاسعًا بـ84 ألف طن، وأخيرا مصر التي حلت في المركز العاشر بإنتاج 82 ألف طن سنويًا.

وبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" فإن الإنتاج العالمي من البامية يصل إلى 11.5 مليون طن سنويا، مع توقعات بزيادة المساحات المزروعة من المحصول بسبب ارتفاع الطلب العالمي عليه.