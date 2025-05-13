العراق ثامن العرب في الطاقة المتجددة

شفق نيوز/ شهدت قائمة أكبر الدول العربية امتلاكًا لسعة الطاقة المتجددة تغيرًا في ترتيب العديد من الدول، مع تحقيقها زيادة سنوية، ليصعد ترتيب السعودية وقطر مع استمرار تصدُّر مصر والإمارات للقائمة، فيما استقرت هذه السعة في العراق.

وذكرت منصة "الطاقة" ومقرها واشنطن، أن "الطاقة المتجددة في الدول العربية الـ10 الكبار، لغاية نهاية عام 2024 كانت مصر فيها قد احتلت المرتبة الاولى في سعة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بواقع 7.75 غيغاواط، تليها الامارات ثانيا بواقع 6.14 غيغاواط ومن ثم جاءت السعودية بواقع 4.74 غيغاواط، والمغرب رابعاً 4.38 غيغاواط، والأردن خامساً 2.73 غيغاواط.

هذا وحلت السودان بالمركز السادس 1.87 غيغاواط، ومن ثم قطر سابعاً 1.70 غيغاواط، والعراق ثامناً مع 1.59 غيغاواط، وسوريا تاسعاً 1.54 غيغاواط، وأخيراً جاءت لبنان بالمرتبة العاشرة مع 1.30 غيغاواط.

وذكرت المنصة ان العراق ودول اخرى مثل السودان لم تشهد سعة الطاقة المتجددة أيَّ تغير يذكر خلال العام الماضي، فقد استقرت في العراق عند 1.59 غيغاواط، وفي السودان عند 1.87 غيغاواط.