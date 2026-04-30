العراق ثامناً في قائمة الدول المستوردة من تركيا الشهر الماضي

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الخميس، تراجع العراق إلى المرتبة الثامنة في قائمة الدول الأكثر استيراداً من تركيا خلال الشهر الماضي بعد أن كان في المرتبة السابعة خلال شباط/ فبراير.

وذكرت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن استيرادات العراق من تركيا في شهر آذار/ مارس بلغ 659 مليون دولار وهو بذلك جاء ثامن أكبر مستورد من تركيا مقارنة بـ946 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وبينت أن ألمانيا جاءت أولاً باستيراد بلغ قيمته ملياراً و820 مليون دولار، والمملكة المتحدة ثانياً باستيرادات بلغ قيمتها ملياراً و419 مليون دولار، وأميركا ثالثاً بملياراً و378 مليون دولار، وإيطاليا رابعاً بملياراً و216 مليون دولار.

وتابعت الهيئة أن فرنسا جاءت خامساً باستيرادات بلغت 995 مليون دولار، وإسبانيا سادساً بـ846 مليون دولار، ورومانيا سابعاً بـ802 مليون دولار.

وأشارت إلى أن الأنشطة الاقتصادية المصدرة شملت، منتجات الصناعات التحويلية والزراعة والغابات وصيد الأسماك والتعدين واستخراج المحاجر والتي تشكل 94% في إجمالي الصادرات.