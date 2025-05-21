العراق ثامناً بين أكثر دول العالم استيراداً للفستق

شفق نيوز/ احتل العراق المركز الثامن عالميا في استيراد الفستق بالقيمة الدولارية للعام 2024-2025، وفقا لبيانات هيئة الخدمات الزراعية الخارجية الأميركية.

وذكرت الهيئة أن حجم إنتاج الفستق العالمية لموسم 2024-2025 بلغ نحو 1.18 مليون طن متري، في حين ارتفع حجم السوق العالمي من 5.25 مليارات دولار في عام 2023 إلى 5.51 مليارات دولار.

وحسب البيانات فقد "جاءت الولايات المتحدة بأكثر الدول المنتجة للفستق في العالم للعام بحوالي 503.2 آلاف طن متري، تلتها تركيا بحوالي 385 الف طن ، تلتها إيران بحوالي 200 ألف طن متري، تلتها الصين بحوالي 113.4 ألف طن متري".

فيما جاءت الولايات المتحدة اولا أكبر دول مصدّرة للفستق في العالم بحوالي 330 مليون دولار، تلتها إيران بحوالي 189 مليون دولار، تلتها تركيا حوالي 167 مليون دولار، تلتها ألمانيا حوالي 69.5 مليون دولار، تلتها أفغانستان حوالي 35.1 مليون دولار.

وفيما جاءت ألمانيا أكبر الدول المستوردة للفستق (بالقيمة الدولارية) حوالي 174 مليون دولار، تلتها إيطاليا 170 مليون دولار، تلتها تركيا حوالي107 ملايين دولار، تلتها الهند حوالي 72.3 مليون دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة حوالي 46.5 مليون دولار، تلتها السعودية بـ 43.5 مليون دولار، تلتها الأردن بـ 37.2 مليون دولار ، تلتها العراق حوالي 29.7 مليون دولار، تلتها المملكة المتحدة حوالي 28.2 مليون دولار، تلتها فرنسا حوالي 28.1 مليون دولار.

وتشير التوقعات إلى أن "السوق ستستمر في التوسع ليصل إلى 7.32 مليارات دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.85%"، بحسب منصة "ريسيرتش أند ماركتس".