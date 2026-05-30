العراق ثامناً بين أكبر المستوردين من تركيا في نيسان رغم تراجع طفيف بالواردات

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، اليوم السبت، أن العراق حلّ بالمرتبة الثامنة ضمن أكبر الدول استيراداً من تركيا خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، رغم تسجيل تراجع طفيف في قيمة الواردات مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكرت الهيئة، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن قيمة استيرادات العراق من تركيا خلال شهر نيسان بلغت 829 مليون دولار، ليحتل بذلك المرتبة الثامنة بين أكبر المستوردين من تركيا، مقارنة بـ832 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025.

وبحسب التقرير، تصدّرت ألمانيا قائمة الدول الأكثر استيراداً من تركيا بقيمة بلغت مليارين و113 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية باستيرادات وصلت إلى مليار و590 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة ثالثاً بقيمة مليار و453 مليون دولار.

وجاءت إيطاليا في المرتبة الرابعة باستيرادات بلغت ملياراً و356 مليون دولار، تلتها فرنسا خامساً بمليار و38 مليون دولار، ثم إسبانيا سادساً بمليار و12 مليون دولار، فيما حلت الإمارات العربية المتحدة سابعاً بقيمة 840 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن الأنشطة الاقتصادية المصدّرة من تركيا شملت منتجات الصناعات التحويلية والزراعية، إلى جانب الأسماك والتعدين واستخراج المحاجر، والتي شكّلت مجتمعة 94% من إجمالي الصادرات التركية.