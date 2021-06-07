العراق ثالث مستورد لفاكهة الخوخ والنكتارين التركية

شفق نيوز/ أعلنت جمعية مصدري الفاكهة والخضروات الطازجة في بحر إيجة يوم الاثنين، ان العراق يعتبر ثالث أكبر مستورد لفاكهة الخوخ والنكتارين التركية.

وقال رئيس الجمعية خير الدين اوجاك في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "صادرات تركيا من الخوخ، والتي كانت 10 ملايين دولار بكمية 10.8 ألف طن في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، ارتفعت بنسبة 40 في المائة من حيث الكمية إلى 15 ألف طن في كانون الثاني الى ايار 2021 بقيمة بلغت 15.5 مليون دولار".

واضاف ان "صادرات تركيا من النكتارين، والتي كانت 15.5 ألف طن بقيمة 14.8 مليون دولار في 5 أشهر من عام 2020 ، ارتفعت إلى 17.8 ألف طن بارتفاع 16 في المائة في نفس الفترة من عام 2021 بقيمة مالية بلغت 19.1 مليون دولار".

واشار الى ان "الدول الثلاث الأكثر استيرادا هي روسيا ورومانيا والعراق"، لافتا إلى أن "صادرات تركيا من الخوخ والنكتارين بلغت 106 ألف طن في عام 2019 ، وارتفعت إلى 165.5 ألف طن في عام 2020 بزيادة قدرها 57 في المائة".