العراق ثالث أكثر مستورد للزيتون التركي وزيته

شفق نيوز / أعلنت جمعية مصدري الزيتون وزيت الزيتون في بحر إيجة التركية، يوم السبت، تصنيف العراق بالمركز الثالث في استيراد الزيتون وزيت الزيتون خلال النصف الأول من 2021.

وقال رئيس الجمعية، داود إير، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "صادرات الزيتون وزيت الزيتون التركية بلغت 136 مليون دولار في النصف الأول من عام 2021, منخفضة 3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020".

وأضاف إير، أن "قطاع الزيتون وزيت الزيتون ساهم بمقدار 1.3 في المائة من الصادرات الغذائية التركية البالغة 10 مليارات و100 مليون دولار في النصف الأول من عام 2021".

وأوضح أن "زيت المائدة حقق مبيعات بمقدار 77 مليون دولار، فيما حقق زيت الزيتون مبيعات مقدارها 55 مليون دولار وحقق ثفل الزيتون مبيعات بمقدار 4 ملايين دولار".

وكانت ألمانيا الدولة الأكثر استيراداً للزيتون وزيت الزيتون وزيت الثفل من تركيا، تليها الولايات المتحدة والعراق ورومانيا وإسبانيا، فيما سجلت بلدان أعلى ارتفاع في قيمة صادرات تركيا وهي إسبانيا وإيران وأستراليا.