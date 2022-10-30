سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق ثالث أكثر الدول استيراداً من تركيا في شهر واحد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-30T06:35:37+0000
العراق ثالث أكثر الدول استيراداً من تركيا في شهر واحد

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الاحصاء التركية، ان العراق جاء ثالثا بقائمة أكثر الدول استيرادا للسلع التركية في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2022، مبينة ارتفاع الصادرات والواردات التركية بنسبة 9.2٪ و 38.1٪ على التوالي.

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "صادرات تركيا لشهر ايلول بلغت 22 مليارا و 612 مليونا دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9.2 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2021، منوهة إلى أن "واردات تركيا في ايلول بلغت 32 مليار و 208 ملايين دولار، مسجلا ارتفاعا بنسبة زيادة 38.1 بالمئة، عن نفس الفترة من عام 2021.

وأشارت إلى أن "العراق جاء ثالثا في الصادرات التركية لدول العالم في شهر ايلول الماضي بقيمة مليار و 277 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بـ 12 مليارا و 3 ملايين دولار، تلتها الولايات المتحدة الامريكية ثانيا بـ 1 مليار و 378 مليون دولار، ومن ثم جاءت المملكة المتحدة رابعا بـ 1 مليار و205 ملايين دولار، وروسيا خامسا بمليار و147 مليون دولار، مبينة ان نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 31٪ في ايلول 2022".

وأضافت الهيئة ان "الصادرات التركية خلال 9 اشهر من كانون الثاني الى ايلول 2022، كانت ألمانيا هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بقيمة 15 مليارا و 777 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 12 مليارا و 746 مليون دولار، والعراق ثالثا بقيمة 9 مليارات و 885 مليون دولار تليها المملكة المتحدة بقيمة 9 مليارات و 801 مليون دولار، وايطاليا 9 مليارات 268 مليون دولار، وبلغت نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات 30.5٪ في الفترة من كانون الثاني إلى ايلول 2022.

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وايران، وبنسبة اقل من دول الخليج العربي والاردن.

related

الكهرباء العراقية توقع اتفاقية ثنائية للربط مع الطاقة التركية

Date: 2022-05-12 21:02:31
الكهرباء العراقية توقع اتفاقية ثنائية للربط مع الطاقة التركية

العراق خامس أكبر مستورد من تركيا في كانون الثاني

Date: 2022-03-01 06:35:31
العراق خامس أكبر مستورد من تركيا في كانون الثاني

"نفت المسؤولية عنها".. الموارد المائية: وزير عبد المهدي وافق خطياً على ملء سد اليسو التركي

Date: 2022-07-08 15:30:59
"نفت المسؤولية عنها".. الموارد المائية: وزير عبد المهدي وافق خطياً على ملء سد اليسو التركي

العراق يحتل المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للمنتجات الزراعية التركية

Date: 2022-10-05 11:54:18
العراق يحتل المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للمنتجات الزراعية التركية

العراق الاول عالميا باستيراد الحبوب من تركيا في كانون الثاني الماضي

Date: 2022-02-08 09:16:13
العراق الاول عالميا باستيراد الحبوب من تركيا في كانون الثاني الماضي

تركيا تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري مع العراق إلى 20 مليار دولار نهاية العام 2022

Date: 2022-10-21 08:29:01
تركيا تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري مع العراق إلى 20 مليار دولار نهاية العام 2022

العراق يقدم طلبا لمنظمة دولية لعقد اجتماع ثلاثي مع تركيا وإيران بشأن المياه

Date: 2022-02-08 11:56:37
العراق يقدم طلبا لمنظمة دولية لعقد اجتماع ثلاثي مع تركيا وإيران بشأن المياه

العراق يحتل المرتبة الثانية بين أكبر الدول المستوردة للحليب والألبان التركية

Date: 2022-03-29 05:47:27
العراق يحتل المرتبة الثانية بين أكبر الدول المستوردة للحليب والألبان التركية