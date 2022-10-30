العراق ثالث أكثر الدول استيراداً من تركيا في شهر واحد

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الاحصاء التركية، ان العراق جاء ثالثا بقائمة أكثر الدول استيرادا للسلع التركية في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2022، مبينة ارتفاع الصادرات والواردات التركية بنسبة 9.2٪ و 38.1٪ على التوالي.

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "صادرات تركيا لشهر ايلول بلغت 22 مليارا و 612 مليونا دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9.2 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2021، منوهة إلى أن "واردات تركيا في ايلول بلغت 32 مليار و 208 ملايين دولار، مسجلا ارتفاعا بنسبة زيادة 38.1 بالمئة، عن نفس الفترة من عام 2021.

وأشارت إلى أن "العراق جاء ثالثا في الصادرات التركية لدول العالم في شهر ايلول الماضي بقيمة مليار و 277 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بـ 12 مليارا و 3 ملايين دولار، تلتها الولايات المتحدة الامريكية ثانيا بـ 1 مليار و 378 مليون دولار، ومن ثم جاءت المملكة المتحدة رابعا بـ 1 مليار و205 ملايين دولار، وروسيا خامسا بمليار و147 مليون دولار، مبينة ان نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 31٪ في ايلول 2022".

وأضافت الهيئة ان "الصادرات التركية خلال 9 اشهر من كانون الثاني الى ايلول 2022، كانت ألمانيا هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بقيمة 15 مليارا و 777 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 12 مليارا و 746 مليون دولار، والعراق ثالثا بقيمة 9 مليارات و 885 مليون دولار تليها المملكة المتحدة بقيمة 9 مليارات و 801 مليون دولار، وايطاليا 9 مليارات 268 مليون دولار، وبلغت نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات 30.5٪ في الفترة من كانون الثاني إلى ايلول 2022.

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وايران، وبنسبة اقل من دول الخليج العربي والاردن.