العراق ثالث أكثر الدول استيراداً للتفاح بالعالم

شفق نيوز/ احتلّ العراق المرتبة الثالثة عربيا باستيراد التفاح عالميا خلال العام الماضي 2023، وفق ما ذكرته خدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية.

واحتلت الصين والاتحاد الاوربي وامريكا بأكثر الدول المنتجة للتفاح عالميا خلال العام 2023-2024 بـ45 مليون طن متري، و 12.21 مليون طن متري و5.3 ملايين طن متري على التوالي، واحتل الاتحاد الأوروبي والصين وأمريكا الدول المصدرة للتفاح خلال نفس الفترة ب1.3 مليون طن متري و 774 ألف طن متري و611 ألف طن متري على التوالي.

فيما احتلت الهند وروسيا والعراق بأكبر الدول عالميا المستوردة للتفاح العام الماضي بـ 360 الف طن متري، و 347 الف طن، متري و341 ألف طن متري.

وحسب التقرير توقع أن يصل حجم سوق التفاح الطازج إلى 101.04 مليار دولار عام 2024، وأن يصل إلى 111.56 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).