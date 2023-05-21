العراق ثالث أكبر مصدر نفطي إلى الصين

شفق نيوز/ أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، أن العراق جاء في المرتبة الثالثة بين أكبر مصدري النفط الى الصين خلال شهري نيسان من العام 2023.

وقالت الادارة في جدولا لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العراق صدر الى المصافي الحكومية الصينية خلال شهر نيسان من العام الحالي 2023 ما مقداره 4.72 ملايين طن بما يعادل ( 34.456 مليون برميل) بمعدل ( 1.148 مليون برميل يوميا) مرتفعا بنسبة 15.3%عن نفس الفترة من العام 2022".

واضاف ان "العراق صدر الى المصافي الصينية الحكومية للأشهر من كانون الثاني ولغاية نيسان من العام الحالي 2023 ما مقداره 20.42 مليون طن بما يعادل ( 149.066 مليون برميل) بمعدل ( 1.221 مليون برميل يوميا) مرتفعا بنسبة 8.3% عن نفس الفترة من العام 2022".

ووفقا للإدارة فإن "السعودية جاءت بالمرتبة الاولى كأكبر مورد للخام إلى الصين في شهر نيسان من العام 2023 وبمقدار 8.46 ملايين طن وبمعدل ( 2.058 مليون برميل يوميا)، تليها روسيا ثانيا بـ7.12 ملايين طن بمعدل ( 1.732 مليون برميل يوميا)، ومن ثم انغولا رابعا بمقدار 1.97 مليون طن بمعدل ( 479 الف برميل)، ومن ثم جاءت البرازيل خامسا بمقدار ايضا 1.97 مليون طن وبمعدل (479 الف برميل)".