العراق ثالث أكبر مصدر نفطي للحكومة الصينية خلال شهر

شفق نيوز/ أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك، يوم الثلاثاء، أن العراق جاء ثالث أكبر مصدر للنفط الى المصافي الحكومية خلال شهر آب/أغسطس من العام 2022.

وقالت الادارة في جدولا لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق صدر الى المصافي الحكومية الصينية خلال شهر آب من العام الحالي 2022 مقدار 4.317 ملايين طن من النفط بما يعادل ( 31.514 مليون برميل) وبما يعادل( 1.016 مليون برميل يوميا) منخفضا بنسبة 26.03% عن نفس الفترة من العام الماضي ".

واضافت ان "الواردات الصينية النفطية من العراق خلال 8 أشهر واعتبارا من كانون الثاني لغاية آب بلغت 34.691 مليون طن وهو ما يعادل (253.244 مليون برميل ) منخفضا بنسبة 5.23% عن نفس الفترة من العام الماضي".

وأضافت أن "السعودية جاءت بالمرتبة الأولى كأكبر مورد للخام للصين في شهر آب من العام 2022 بعد أن أزاحت روسيا عن المرتبة الأولى لتبلغ صادراتها للصين 8.475 ملايين طن بما يعادل 61.867 مليون برميل، ومن ثم جاءت روسيا ثانيا حيث بلغت صادراتها للصين 8.342 ملايين طن أو ما يعادل 60.896 مليون برميل ".

وحسب الجدول فان" انغولا جاءت رابعا بصادرات 2.172 أو ما يعادل 15.855 مليون برميل، وجاءت البرازيل خامسا بصادرات بلغت 1.884 مليون طن بما يعادل 13.753 مليون برميل".

كما أشارت إلى أن "تراجع وارداتها من النفط الخام في آب بنسبة 9.4٪ عن العام السابق ، حيث أدى انقطاع المصافي التي تديرها الدولة وانخفاض العمليات في المصانع المستقلة إلى الحد من الشراء.