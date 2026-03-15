العراق ثالث أكبر مصدر للنفط إلى أميركا في غضون أسبوع

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأحد، ان العراق حلّ بالمرتبة الثالثة بين الدول الأكثر تصديرا للنفط ومشتقاته إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول رئيسية بلغت معدل 5.799 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 134 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.665 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية إلى أميركا بلغت معدل 309 آلاف برميل يوميًا، مرتفعة بمقدار 155 ألف برميل يوميًا عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ معدل 154 ألف برميل، وهو بذلك يكون ثالث أكبر مصدر للنفط لأميركا بعد كندا والسعودية خلال الأسبوع الماضي.

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 4.227 ملايين برميل يوميا، تليها السعودية بمعدل 607 آلاف برميل يوميا، ومن فنزويلا بمتوسط 232 الف برميل، ومن نيجيريا بمعدل 156 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأميركية من النفط الخام من المكسيك بلغت معدل 140 الف برميل يوميا، ومن كولومبيا و بمعدل بلغ 76 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل معدل 50 الف برميل يوميا، و من ليبيا بمعدل ألفي برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من الاكوادور".

وتستورد أميركا معظم النفط الخام ومشتقاته من هذه الدول الرئيسية العشر، ويقدر استهلاك الولايات المتحدة اليومي من النفط حوالي 20 مليون برميل، وتعد بذلك أكبر مستهلك للنفط في العالم.