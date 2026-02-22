العراق ثالث أكبر مصدر للنفط إلى أميركا في اسبوع

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الاحد، ان العراق حلّ بالمرتبة الثالثة بين أكبر الدول المصدرة للنفط الى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من عشر دول رئيسية بلغت معدل 6 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 122 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.878 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية إلى أمريكا بلغت معدل 371 ألف برميل يوميًا، مرتفعة بمقدار 122 ألف برميل يوميًا عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ معدل 249 ألف برميل وهو بذلك ياتي ثالث أكبر مصدر الامريكي خلال اسبوع".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأميركا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.877 ملايين برميل يوميا، تليها السعودية بمعدل 707 آلاف برميل يوميا، ومن المكسيك بمتوسط 325 ألف برميل، ومن كولومبيا بمعدل 221 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأميركية من النفط الخام من البرازيل بلغت معدل 208 آلاف برميل يوميا، ومن ليبيا و بمعدل بلغ 191 ألف برميل يوميا، ومن الاكوادور معدل 50 الف برميل يوميا، ومن فنزويلا بمعدل 49 ألف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل ألف برميل يوميا".

وتستورد أميركا معظم النفط الخام ومشتقاته من هذه الدول الرئيسية العشر، ويقدر استهلاك الولايات المتحدة اليومي من النفط حوالي 20 مليون برميل، وتعد بذلك أكبر مستهلك للنفط في العالم.