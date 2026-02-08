العراق ثالث أكبر مصدر للنفط إلى أميركا خلال أسبوع

شفق نيوز– متابعة

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأحد، أن العراق حلّ ثالث أكبر مصدر للنفط الخام إلى أميركا خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز أن متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول رئيسية بلغ 5.643 ملايين برميل يومياً، مرتفعاً بمقدار 735 ألف برميل يومياً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، والذي سجل 4.908 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات العراق النفطية إلى أميركا بلغت معدل 325 ألف برميل يومياً، بزيادة قدرها 242 ألف برميل يومياً عن الأسبوع السابق، الذي سجل 83 ألف برميل يومياً، ليحل العراق ثالثاً بين أكثر الدول تصديراً للنفط إلى أميركا خلال أسبوع.

وأشارت الإدارة إلى أن أكبر الواردات النفطية لأميركا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل 3.731 ملايين برميل يومياً، تلتها السعودية بمعدل 437 ألف برميل يومياً، ثم المكسيك بمتوسط 311 ألف برميل يومياً، والبرازيل بمعدل 241 ألف برميل يومياً.

ووفقاً للجدول، بلغت واردات أميركا من النفط الخام من نيجيريا نحو 213 ألف برميل يومياً، ومن فنزويلا 175 ألف برميل يومياً، ومن ليبيا 108 آلاف برميل يومياً، ومن كولومبيا 75 ألف برميل يومياً، فيما لم يتم الاستيراد من الإكوادور خلال الأسبوع الماضي.

وتستورد أميركا معظم النفط الخام ومشتقاته من هذه الدول الرئيسية، فيما يُقدَّر استهلاكها اليومي بنحو 20 مليون برميل، ما يجعلها أكبر مستهلك للنفط في العالم.