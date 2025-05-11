العراق ثالث أكبر مصدر للنفط إلى أمريكا خلال الأسبوع الماضي

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، أن العراق احتل المرتبة الثالثة كأكبر مصدر للنفط إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من عشر دول رئيسية بلغ معدل 5.269 ملايين برميل يوميًا، مرتفعاً بمقدار 176 ألف برميل يوميًا عن الأسبوع الذي قبله والذي بلغ معدل 5.093 ملايين برميل يومياً".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية إلى أمريكا بلغت معدل 229 ألف برميل يومياً، ليحتل العراق بذلك المرتبة الثالثة كأكبر مصدر للنفط إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكبر إيرادات نفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.834 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 384 ألف برميل يومياً، ثم العراق بمعدل 229 ألف برميل يومياً، ثم كولومبيا بمعدل 164 ألف برميل يومياً، ومن بعدها السعودية بمعدل 160 ألف برميل يوميًا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من إكوادور بلغت بمعدل 156 ألف برميل يوميًا، وفنزويلا بمعدل 144 ألف برميل يوميًا، ومن البرازيل بمعدل 86 ألف برميل يوميًا، ومن نيجيريا بمعدل 83 ألف برميل يوميًا، ومن ليبيا بمعدل 29 ألف برميل يومياً".