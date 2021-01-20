العراق ثالث أكبر مصدر للنفط إلى الصين عام 2020

شفق نيوز/ أظهرت بيانات حكومية صينية يوم الأربعاء، أن العراق جاء بالمرتبة الثالثة كأكبر مصدر للنفط للصين خلال العام الماضي 2020.

ووفقا للبيانات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فان الطلب الصيني ظل على النفط قويا العام الماضي حتى مع انتشار جائحة كوفيد -19 حيث استوردت 542.4 مليون طن خلال عام 2020 او ما يعادل 10.85 مليون برميل يوميا وبزيادة بلغت 7.3% عن العام الذي سبقه، علما أن الطن الواحد يعادل تقريبا 7 براميل.

وأوضحت ان صادرات العراق النفطية ارتفعت للصين خلال العام الماضي 2020 بنسبة 16.1 بالمئة إلى 60.12 مليون طن او نحو 715 الف برميل يوميا في 2020 مقارنة بالعام السابق، ليحتل ثالث أكبر مورد للنفط للصين.

واضافت ان "السعودية احتلت المرتبة الاولى في صادرات النفط للصين خلال العام الماضي حيث بلغت 84.92 مليون طن ، أو نحو 1.69 مليون برميل يوميا ، بزيادة 1.9 بالمئة عن العام السابق".

واشارت الى ان روسيا جاءت بالمرتبة الثانية، حيث بلغت شحنات 83.57 مليون طن ، أو 1.67 مليون برميل يوميا ، بزيادة 7.6٪ عن 2019.