العراق ثالث أكبر مصدر عربي بـ90 مليار دولار خلال 2025

شفق نيوز- بغداد

حلّ العراق في المرتبة الثالثة بين أكبر الدول العربية المصدّرة خلال عام 2025، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، ما يعكس استمرار اعتماد الاقتصاد العراقي بشكل رئيسي على صادرات النفط رغم تراجعها مقارنة بالعام السابق.

وبلغت قيمة صادرات العراق نحو 93 مليار دولار خلال عام 2025، ليحتل المرتبة الثالثة بين أكبر الدول العربية المصدّرة، في مؤشر يعكس استمرار الدور المحوري للصادرات العراقية، ولا سيما النفطية، في دعم التجارة الخارجية والاقتصاد الوطني.

وتصدرت الإمارات العربية المتحدة القائمة بصادرات بلغت 707 مليارات دولار، تلتها السعودية بـ311 مليار دولار، ثم العراق في المركز الثالث، فيما جاءت قطر رابعة بـ89 مليار دولار، والكويت خامسة بـ72 مليار دولار، تلتها سلطنة عُمان بـ55 مليار دولار.

كما سجلت مصر صادرات بقيمة 51 مليار دولار، والمغرب 50 مليار دولار، والجزائر 45 مليار دولار، بينما جاءت ليبيا في المركز العاشر بصادرات بلغت 30 مليار دولار.

وتشير البيانات إلى أن الدول الخليجية واصلت الهيمنة على قائمة أكبر المصدرين العرب، مدعومة بصادرات النفط والغاز، في حين حافظ العراق على موقعه ضمن المراتب المتقدمة بفضل صادراته النفطية التي تمثل النسبة الأكبر من إجمالي صادراته.