العراق ثالث أكبر مصدري النفط إلى الصين في 2023

شفق نيوز/ احتل العراق ثالث أكبر البلدان المصدرة للنفط إلى الصين خلال العام الماضي 2023، بحسب تقرير نشرته رويترز، اليوم الأحد.

وأضافت، الوكالة، أن إجمالي واردات الصين من النفط ارتفعت خلال عام 2023 الى مستوى قياسي بلغ 563.99 ملايين طن متري أو ما يعادل 11.28مليون برميل يوميا.

وبينت أن روسيا احتلت المركز الأول بصادرات النفط الى الصين والتي بلغت 107.024.517 طن متري أي ما يعادل 781.275 ملايين برميل، تليه السعودية ثانيا بصادرات بلغت 85.959.517 طن متري اي ما يعادل 627.500 مليون برميل.

وبحسب رويترز، فقد جاء العراق ثالثا بصادراته النفطية إلى الصين للعام الماضي حيث بلغ 59.260.931 طن متري اي ما يعادل 432.604 مليون برميل مرتفعا 6.80 %عما سجله في سنة 2022 .