العراق ثالث أكبر مشترٍ للعقارات في تركيا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت هيئه الإحصاء التركية، يوم السبت، تصدر العراقيين احتلوا المرتبة الثالثة بين أكثر الدول بشراء العقارات التركية خلال شباط/فبراير.

وذكرت الهيئة في تقرير لها اطلعت علية وكالة شفق نيوز، أن "مبيعات المنازل في تركيا انخفضت بنسبة 44.9% في شباط الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام 2022، وأصبحت ألفاً و846 منزلاً، وحصلت إسطنبول على المرتبة الأولى 691 منزلاً، تليها أنطاليا 659 منزلاً، ومن ثم جاءت مرسين 151 منزلاً".

وأشارت الهيئة، إلى أن "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شباط، وبعدد 395 منزلاً، وجاء الإيرانيون بالمرتبة الثانية، حيث اشتروا 200 منزل، والعراق ثالثا بـ122 منزلاً.

ولطالما تصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد هيمنة روسيا على العقارات التركية.