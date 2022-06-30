العراق ثالث أكبر مستورد من تركيا في شهر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الخميس، أن العراق جاء بالمرتبة الثالثة كأكبر مستورد من تركيا في شهر آيار، مبينة ارتفاع الصادرات والواردات التركية بنسبة 15.3٪ و 43.5٪ على التوالي.

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "صادرات تركيا لشهر ايار بلغت 18 ملياراً و 984 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 15.3 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021"، مردفة أن "واردات تركيا في ايار بلغت 29 ملياراً و 588 مليون دولار، مسجلا ارتفاعا بنسبة زيادة 43.5 بالمئة، عن نفس الفترة من العام 2021.

وأشارت إلى أن "العراق جاء ثالثا في صادرات التركية لدول العالم في شهر آيار الماضي بقيمة 978 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بمليار و 492 مليون دولار، وتلتها الولايات المتحدة الامريكية بمليار و 273 مليون دولار، ومن ثم جاءت ايطاليا رابعا بـ 953 مليون دولار والمملكة المتحدة خامسا بـ 911 مليون دولار، مبينة ان نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 29.5٪ في آيار 2022".

وبينت ان الصادرات التركية من كانون الثاني الى ايار العام 2022 ، كانت ألمانيا هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بقيمة 8 مليارات و 770 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 7 مليارات و 102 مليون دولار، وإيطاليا 5 مليارات و 466 مليون دولار، والمملكة المتحدة 5 مليارات 281 مليون دولار، والعراق 5 مليارات 168 مليون دولار، وبلغت نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات 31٪ في الفترة من كانون الثاني إلى ايار 2022.

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وايران، وبنسبة اقل من دول الخليج العربي والاردن.