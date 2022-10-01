العراق ثالث أكبر مستورد من تركيا في آب

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، ان العراق جاء ثالثا كأكبر مستورد من تركيا في شهر آب، مشيرة إلى ارتفاع الصادرات والواردات التركية بنسبة 13.1٪ و 40.4٪ على التوالي.

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "صادرات تركيا لشهر آب بلغت 21 مليارا و 337 مليون دولار أمريكي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 13.1 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2021"، مبينة أن "واردات تركيا في آب بلغت 32 ملياراً و 531 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة زيادة 40.4 بالمئة، عن نفس الفترة من عام 2021".

وأشارت إلى أن "العراق جاء ثالثا في صادرات التركية لدول العالم في شهر آب الماضي بقيمة 1 مليار و 258 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بـ 1 مليار و 664 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الامريكية ثانيا بـ 1 مليار و 483 مليون دولار، ومن ثم جاءت المملكة المتحدة رابعا بـ 1 مليار و104 ملايين دولار وروسيا خامسا بـ 949 مليون دولار"، مبينة أن "نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 30.3٪ في اب 2022".

وبينت ان "الصادرات التركية خلال 8 أشهر من كانون الثاني حتى آب 2022، كانت ألمانيا هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بقيمة 13 مليارا و 775 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 11 مليارات و 416 مليون دولار، والعراق ثالثا بقيمة 8 مليارات و 609 ملايين دولار تليها المملكة المتحدة بقيمة 8 مليارات و 604 ملايين دولار، وإيطاليا 7 مليارات و460 مليونا دولار، والعراق 7 مليارات و352 مليون دولار"، موضحة أن "نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 30.6٪ في الفترة من كانون الثاني إلى آب 2022".

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة اقل من دول الخليج العربي والاردن.