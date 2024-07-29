العراق ثالث أكبر مستورد لأجهزة التبريد المنزلية بين الدول العربية

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الثالثه كأكبر الدول العربية المستوردة لأجهزة التبريد المنزلية خلال العام الماضي، وفقاً لموقع "أوه سي إي ورلد" الأميركي المتخصص بالإحصائيات.

وجاءت الولايات المتحدة وألمانيا واليابان كأكبر الدول استيراداً في العالم لأجهزة التبريد للعام الماضي بـ13.1 مليار دولار، و2.75 مليار دولار، و2.71 مليار دولار على التوالي، فيما تصدرت المكسيك وتايلند أكثر الدول تصديراً لأجهزة التبريد بـ21.7 مليار دولار، و7 مليارات دولار، و6.1 مليار دولار على التوالي.

واحتلت الإمارات والسعودية كأكبر الدول العربية المستوردة لأجهزة التبريد بـ1.43 مليار دولار، و1.34 مليار دولار على التوالي، فيما احتل العراق ثالث الدول العربية المستوردة بـ1.06 مليار دولار.

وبحسب مركز "بولارايز" الهندي لأبحاث السوق، يقدر أن حجم سوق مكيفات الهواء العالمية بنحو 143.86 مليار دولار في العام 2023، متوقعاً أن ينمو بمعدل سنوياً على أساس مركب بنسبة 6.10% حتى العام 2032.