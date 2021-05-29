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العراق ثالث أكبر مستورد للفواكه والخضر من تركيا في نيسان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-29T08:44:39+0000
العراق ثالث أكبر مستورد للفواكه والخضر من تركيا في نيسان

شفق نيوز/ أعلن اتحاد المتوسطي لمصدري الفاكهة والخضروات الطازجة التركية، يوم السبت، أن العراق جاء ثالثا كأكبر مستورد للفواكه والخضر من تركيا خلال شهر نيسان الماضي.

وقال رئيس الاتحاد نجدت سين، في تصريح اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "صادرات تركيا من الفواكه والخضروات الطازجة بلغت 201.7 مليون دولار في شهر نيسان، بزيادة قدرها 70% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق".

وبين ان "روسيا جاءت بالمرتبة الاولى كأكبر مستورد للفواكه والخضر التركية بزيادة قدرها 85% وبقيمة 57.5 مليون دولار، وحلت رومانيا في المرتبة الثانية بزيادة بلغت 64% وبقيمة 30.1 مليون دولار، يليها العراق ثالثا بزيادة بلغت 81% وبقيمة 14.3 مليون دولار".

واشار سين الى ان "تركيا حققت زيادة بخمس مرات في الصادرات إلى أسواق الهند وليبيا وسوريا وكوسوفو وروسيا البيضاء".

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