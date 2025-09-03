العراق ثالث أكبر مستورد للصناعات الأردنية خلال 2025

شفق نيوز- عمّان

أعلنت الأردن، يوم الأربعاء، أن العراق جاء ثالث أكبر مستورد للصناعات الأردنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2025، بحسب تقرير لغرفة صناعة عمّان.

وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن صادرات الغرفة بلغت 4.823 مليارات دينار خلال هذه الفترة، مقارنة مع 4.246 مليارات دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف أن الهند والعراق والولايات المتحدة الأميركية والسعودية استحوذوا على نصف صادرات غرفة صناعة عمّان، مسجلين ما قيمته 2.747 مليار دينار أردني.

وبحسب الأرقام، فقد صدرت صناعة عمّان إلى الولايات المتحدة ما قيمته 818 مليون دينار، وإلى الهند 765 مليون دينار، وإلى العراق 609 ملايين دينار، وإلى السعودية 555 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى أن الصادرات توزعت جغرافياً خلال الفترة المذكورة بواقع 2.291 مليار دينار إلى الدول العربية، تلاها الدول الآسيوية غير العربية بنحو 1.047 مليار دينار، ثم دول أميركا الشمالية بقيمة 850 مليون دينار.

ويعادل 100 دولار أميركي نحو 70 ديناراً أردنياً.