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العراق ثالث أكبر مستورد للصناعات الأردنية خلال 2021

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-11T11:46:52+0000
العراق ثالث أكبر مستورد للصناعات الأردنية خلال 2021

شفق نيوز / أعلنت الأردن، يوم السبت، حلول العراق ثالث أكبر مستورد للصناعات الأردنية، خلال الفترة من (كانون الثاني - تشرين الثاني) من العام الحالي.

وذكرت غرفة صناعة الأردن، أن "صادرات غرفة صناعة عمّان، زادت بنسبة 16 بالمئة خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي 2021، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، مدفوعة بارتفاع صادرات غالبية القطاعات الصناعية".

وأضافت أن "صادرات الغرفة بالأشهر الــ 11 الماضية من العام الحالي، ارتفعت إلى 4.792 مليارات دينار، مقابل نحو  4.141 مليارات دينار للفترة نفسها من عام 2019".

وأشارت غرفة صناعة الأردن، إلى أن "الولايات المتحدة الاميركية احتلت المرتبة الأولى بأكبر مستورد للصناعات الأردنية خلال هذه الفترة، مسجلة ما قيمته 948 ملايين دينار، وجاءت الهند ثانياً بـ838 ملايين دينار، فيما جاء العراق ثالثا لتبلغ هذه الاستيرادات 495 مليون دينار مقابل 490 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2019".

ولفتت إلى أن "الصادرات الأردنية للسعودية انخفضت بنسبة 4 بالمئة، متراجعة إلى 524 مليون دينار خلال 11 شهراً من العام الحالي مقابل نحو 546 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2019".

وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 256،1 مليار دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل نحو 057،1 مليار دينار، والهندسية والكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات 572 مليون دينار.

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