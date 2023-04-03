العراق ثالث أكبر مستورد للصناعات الكيميائية والتجميلية من الاردن

شفق نيوز/ أعلن قطاع الصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن يوم الاثنين، ان العراق جاء ثالث أكبر مستورد لتلك الصناعات.

وقال ممثل قطاع الصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن أحمد البس، إن "إجمالي صادرات القطاع بلغ نحو 1.85 مليار دينار خلال عام 2022، محققاً بذلك نمواً بنسبة 30 بالمئة مقارنةً مع عام 2021، عازيا ذلك إلى ارتفاع الطلب العالمي على الأسمدة سعياً لتحقيق الأمن الغذائي من قبل مختلف دول العالم.

واضاف ان "القطاع الذي تصل صادراته إلى 117 دولة حول العالم، يأتي بالمرتبة الأولى من حيث الإنتاج داخل القطاع الصناعي الاردني، حيث يستحوذ على ما نحو 24 بالمئة من إجمالي الإنتاج الصناعي، ويصل حجم الإنتاج في القطاع لنحو 4.3 مليارات دينار".

واشار الى ان "الولايات المتحدة الأميركية تأتي اولا بأكبر مستورد للصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل يليها الهند ثانيا ومن ثم العراق ثالثا يليها السعودية رابعا ومن ثم مصر والبرازيل بالمرتبة الخامسة والسادسة على التوالي".