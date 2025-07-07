العراق ثالث أكبر مستورد للصناعات الاردنية خلال 6 أشهر

شفق نيوز – عمان

اعلنت الاردن، يوم الاثنين، ان العراق كان ثالث أكبر مستورد لدى صناعة عمان خلال النصف الأول من العام الحالي 2025.

وذكرت غرفة صناعة عمان في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "صادرات الغرفة خلال 6 أشهر من العام الحالي 2025 وصلت إلى 3.467 مليارات دينار مقابل 3.086 مليارات دينار لنفس الفترة من العام الماضي".

واضافت ان "الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق استحوذوا على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر الستة من العام الحالي مسجلة ما قيمته 1.988 مليار دينار أردني".

واشارت الى ان "صناعة عمان صدرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية ما قيمته 586 مليون دينار، ومن ثم العراق بقيمة 451 مليون مليون دينار، والسعودية بقيمة 418 مليون دينار".