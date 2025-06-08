العراق ثالث أكبر مستورد للصناعات الاردنية خلال 5 أشهر

شفق نيوز/ اعلنت الاردن، يوم الاحد، ان العراق كان ثالث أكبر مستورد لدى صناعة عمان خلال 5 أشهر من العام الحالي.

وقالت غرفة صناعة عمان الأردنية في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "صادرات الغرفة خلال 5 أشهر من العام 2025 وصلت إلى 2.849 مليار دينار مقابل 2.540 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي".

واضافت ان "الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق استحوذوا على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي مسجلة ما قيمته 1.635 مليار دينار أردني".

كما أشارت الغرفة إلى أن صناعة عمان صدرت الى الولايات المتحدة الامريكية ما قيمته 507 ملايين دينار، يليها الهند بقيمة 395 مليون دينار، ومن ثم العراق بقيمة 381 مليون دينار، والسعودية بقيمة 352 مليون دينار.

وبحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الربع الأول من العام 2025 جاءت البلدان العربية بالمقدمة بقيمة 1.396 مليار دينار، تلاها الدول الآسيوية غير العربية نحو 566 مليون دينار، ثم دول أميركا الشمالية بقيمة 528 مليون دينار.

و 100 دولار الأمريكي يساوي نحو 70 دينارا اردنيا.