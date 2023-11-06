العراق ثالث أكبر مستورد للزيتون التركي

شفق نيوز/ أعلنت جمعية مصدري الزيتون وزيت الزيتون في بحر إيجه، يوم الاثنين، أن العراق جاء ثالث أكبر مستوردي للزيتون التركي.

وقال رئيس جمعية مصدري الزيتون داود ري، في تصريح صحفي، إن "الصادرات التركية من زيتون المائدة بلغت 184 مليوناً و510 آلاف دولار بكيمة تجاوزت 100 ألف طن خلال عاميّ 2022 و2023".

وبين أن "ألمانيا كانت الرائدة في استيراد الزيتون من تركيا بقيمة 33.4 مليون دولار، وجاءت رومانيا ثانياً بقيمة 24.3 مليون دولار، وجاء العراق ثالثاً بقيمة 23.4 مليون دولار، ومن ثم جاءت بلغاريا خامساً بقيمة 7.8 ملايين دولار".