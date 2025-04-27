العراق ثالث أكبر مستورد للدجاج البرازيلي عربياً

شفق نيوز/ أعلنت الغرفة التجارية البرازيلية، يوم الأحد، أن العراق جاء في المرتبة الثالثة بين أكبر مستوردي الدجاج البرازيلي في الدول العربية خلال الربع الأول من عام 2025.

وقالت الغرفة في تقرير لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الصادرات البرازيلية من لحوم الدجاج إلى الدول العربية شهدت نمواً ملحوظاً في عام 2025، وهو نفس الاتجاه الذي لوحظ في العام الماضي، فقد ارتفعت مبيعات الدجاج البرازيلي إلى المنطقة بنسبة 9.95% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، لتصل إلى 936.29 مليون دولار أمريكي."

وأضافت الغرفة التجارية أن "العراق كان ثالث أكبر مستورد للدجاج البرازيلي بين الدول العربية، حيث بلغ إجمالي قيمة ما استورده 98.76 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي".أما السعودية، وبحسب التقرير، فحلت في المرتبة الأولى بمشتريات بلغت 256.94 مليون دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بإجمالي 224.50 مليون دولار.

وتابع التقرير أن "أسعار الدجاج شهدت ارتفاعاً في هذه الأسواق الثلاثة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي."

وفيما يتعلق بالحجم، أشارت الغرفة إلى أن "الدول العربية استوردت 453.59 ألف طن من لحوم الدجاج البرازيلية خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة بنسبة 3.30% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024.

وبين الأسواق الثلاثة الكبرى، كانت السعودية الوحيدة التي سجلت زيادة إيجابية من حيث الكميات بنسبة 1.28%، ليصل حجم الاستيراد إلى 103.83 ألف طن.

أما في الإمارات، فقد انخفض الحجم بنسبة 7.54% ليصل إلى 109.95 ألف طن، وفي العراق انخفض بنسبة 2.81% ليصل إلى 45.11 ألف طن.

وباتت الأسواق العربية تشكل وجهة واعدة لمختلف أنواع الصادرات البرازيلية، بما فيها اللحوم والدواجن، لا سيما بعدما بلغ حجم هذه الصادرات، أعلى مستوى له خلال ما يزيد عن 3 عقود من الزمن.