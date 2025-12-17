العراق ثالث دول أوبك تصديراً للنفط إلى أميركا خلال أيلول.. وإيران خارج القائمة

شفق نيوز – واشنطن

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، أن العراق حل في المركز الثالث بين أعضاء منظمة "أوبك" التي صدّرت النفط إلى واشنطن، في حين كانت دول أخرى خارج القائمة.

واستوردت أميركا النفط الخام من دول المنظمة ومن ضمنها العراق، بأكثر من 39 مليون برميل في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "الولايات المتحدة استوردت النفط الخام من دول أعضاء منظمة أوبك بمقدار 39.481 مليون برميل في شهر أيلول/سبتمبر من العام الحالي".

وأضافت، ان "العراق جاء ثالثاً من بين أعضاء منظمة أوبك الأكثر تصديراً للنفط الخام إلى أميركا لشهر أيلول التي بلغت 6.285 ملايين برميل، فيما جاءت السعودية في المقدمة بصادرات بلغت 10.173 ملايين برميل تليها نيجيريا ثانياً بمقدار 6.837 ملايين برميل".

ووفقاً للإحصائية ذاتها، فأن "الإمارات جاءت رابعاً في قائمة الدول الأكثر تصديراً لأميركا في الشهر ذاته، بواقع 3.111 ملايين برميل، تليها فنزيلا خامساً 3.048 ملايين برميل، ثم الجزائر سادساً 2.980 مليون برميل، والكويت 2.908 مليون برميل".

وأشارت الإحصائية إلى أن "ليبيا جاءت ثامناً 2.354 مليون برميل، تليها الغابون 1.528 مليون، وغينيا الاستوائية 257 ألف برميل"، فيما لم تستورد أميركا أية كمية من الكونغو أو إيران.