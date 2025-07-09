العراق ثالث دولة عربية بإنتاج مصافي التكرير

شفق نيوز– بغداد

حل العراق في المركز الثالث عربياً ضمن قائمة إنتاج مصافي التكرير من المنتجات النفطية خلال عام 2024، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة.

وأظهرت تلك البيانات، أن إنتاج مصافي التكرير عالمياً ارتفع بمقدار 807 آلاف برميل يومياً خلال العام الماضي، ليصل إلى 93.631 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ92.823 مليون برميل يومياً في عام 2023.

واستمرت السعودية في صدارة الدول العربية من حيث إنتاج المصافي، تلتها الكويت في المركز الثاني، بينما صعد العراق إلى المرتبة الثالثة بعد أن تجاوز الإمارات، التي شهدت انخفاضاً في إنتاجها.

وسجّل العراق زيادة في إنتاج مصافي التكرير خلال عام 2024 بمقدار 60 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 988 ألف برميل يومياً، مقارنة بـ928 ألف برميل يومياً في عام 2023.

وحلّت الإمارات في المرتبة الرابعة عربياً، تلتها الجزائر، ثم مصر، فقطر، فيما جاءت ليبيا في ذيل القائمة.