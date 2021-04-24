العراق ثالث بلد في استيراد الفراولة التركية

شفق نيوز / أعلنت جمعية مصدري الفاكهة والخضروات الطازجة في بحر إيجة التركية، يوم السبت، تبوء العراق المرتبة الثالثة في استيراد الفراولة التركية خلال الربع الأول من العام 2021.

وقال رئيس الجمعية خير الدين أوجاك في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "تركيا صدرت الفراولة في الربع الأول من العام الحالي، إلى 29 دولة بقيمة بلغت 4 ملايين و993 ألفاً و307 دولاراً مرتفعة بنسبة 160% عن العام الماضي 2020".

وأضاف أوجاك، أن "الجمعية قامت بزيادة عدد الدول المصدرة لها من الفراولة إلى 29 دولة خلال هذه الفترة مقارنة بـ 15 دولة في نفس الفترة من عام 2020"، مبينا أن "هدف الجمعية لعام 2021 هو زيادة الصادرات إلى 40 مليون دولار".

وأشار إلى أن "نصف الصادرات من الفراولة التي كانت بشكل طازجة أو مجففة أو مجمدة، ذهبت إلى روسيا تليها رومانيا والعراق وجورجيا".