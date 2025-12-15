العراق ثالث العرب بعدد مواليد 2025

شفق نيوز- بغداد

حلّ العراق في المرتبة الثالثة عربياً من حيث عدد المواليد المتوقع خلال العام 2025، وفق بيانات UN World Population Prospects.

وتصدّرت مصر القائمة عربيا بـ 2.45 مليون مولود، تلتها اليمن في المركز الثاني بـ 1.40 مليون مولود، وجاء العراق في المركز الثالث بـ1.18 مليون مولود، ثم الجزائر 855 ألفًا، والمغرب 619 ألفًا، وسوريا 601 ألف، والسعودية بـ 564 ألفاً.

وجاءت بقية الدول العربية بأعداد مواليد أقل خلال عام 2025، حيث سجل الأردن نحو 232 ألف مولود، وتونس قرابة 160 ألفا، وفلسطين حوالي 144 ألفا، وليبيا بحدود 120 ألفا، والإمارات نحو 114 ألفا، ولبنان 92 ألفا، وعُمان 90 ألفا، فيما بلغت في الكويت 48 ألف مولود، وقطر 29 ألفًا، والبحرين قرابة 10 آلاف مولود.

وتشير هذه الأرقام إلى تفاوت واضح في معدلات النمو السكاني بين الدول العربية، بما يعكس اختلاف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسات السكانية، وسط توقعات بأن يشكّل هذا النمو تحديا وفرصة في آنٍ واحد أمام الحكومات خلال السنوات المقبلة.