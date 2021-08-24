العراق ثالث اكبر مصدر نفط للصين في تموز

شفق نيوز/ أظهرت إدارة الجمارك الصينية، يوم الثلاثاء، أن العراق جاء بالمرتبة الثالثة كأكبر مصدر نفط إلى الصين خلال شهر تموز 2021.

وقالت الإدارة في احصائية لها، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "العراق جاء ثالثاً كاكبر مصدر للنفط للصين خلال شهر تموز الماضي بواقع 4.670 ملايين طن متري من النفط الخام بما يعادل 32.690 مليون برميل شهرياً، ويعادل 1.054 الف برميل يومياً بارتفاع بلغ 34.1 % عن شهر حزيران الماضي الذي بلغ 3.480 مليون طن متري".

وأضافت الجمارك الصينية، أن "السعودية جاءت أولاً بأكبر مصدر للصين حيث بلغت هذه الصادرات 6.670 ملايين طن متري او ما يعادل 46.690 مليون برميل شهرياً، فيما جاءت روسيا ثانياً بصادرات بلغت 6.640 ملايين طن متري او ما يعادل 46.480 مليون برميل شهرياً".

وأشارت إلى أن "الكويت جاءت رابعاً بصادرات بلغت 4.160 ملايين طن متري أو ما يعادل 29.120 مليون برميل، فيما جاءت عمان خامساً بصادرات بلغت 3.670 ملايين طن متري او ما يعادل 25.690 مليون شهرياً".

ويصدر العراق معظم خاماته من النفط الى شرق آسيا خصوصاً الصين والهند وبنسبة تصل الى 67 %، فيما يصدر البقية الى اوروبا وامريكا.