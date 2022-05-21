العراق ثالث اكبر مصدر نفطي للحكومة الصينية في شهر

شفق نيوز/ أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك، اليوم السبت، ان العراق جاء ثالث اكبر مصدر للنفط الى المصافي الصينية الحكومية خلال شهر نيسان من عام 2022.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق صدر الى الصين خلال شهر نيسان من العام الحالي 2022 مقدار 4.09 ملايين طن من النفط، بما يعادل( 29.039 مليون برميل) وبما يعادل 967 الف برميل يوميا"، مبينة أن هذه "الصادرات انخفضت بنسبة 8.1 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي ومنخفضاً بنسبة 13.71% عن شهر اذار الماضي التي بلغت فيها الصادرات 4.74 ملايين طن متري بما يعادل ( 33.654 مليون برميل)".

وأضافت أن "السعودية جاءت بالمرتبة الاولى كأكبر مورد للخام للصين في شهر نيسان من عام 2022 لتبلغ 8.93 ملايين طن، بما يعادل 63.403 مليون برميل ومن ثم جاءت روسيا ثانياً حيث بلغت صادراتها للصين 6.55 ملايين طن او ما يعادل 46.505 مليون برميل ".

وحسب الجدول، فأن "الكويت جاءت رابعاً بصادرات 3.63 ملايين طن او ما يعادل 25.773 مليون برميل، تليها الامارات التي جاءت بالمركز الخامس بصادرات بلغت 3.10 ملايين طن او ما يعادل 22.01 مليون برميل".

واشارت الى ان "الحصة السوقية لمنتجي الشرق الأوسط من النفط الخام الى الصين ارتفعت 54.3٪ في نيسان من 49.9٪ في اذار و 54.3٪ في نيسان 2021 ".

وكانت ادارة الجمارك الصينية قد أعلنت يوم الخميس، أن العراق خرج من الدول الـ10 الرئيسية المصدرة للنفط الى "المصافي الصينية المستقلة" غير الحكومية والبالغة 32 مصفاة خلال شهر نيسان الماضي من العام 2022.