العراق ثالث اكبر مصدر نفطي للصين في شهرين

شفق نيوز/ أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، أن العراق جاء ثالث اكبر مصدر للنفط الى الصين خلال شهري كانون الاول وشباط عام 2022.

وأظهر جدول أصدرته الادارة واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراق صدر خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي 2022 مقدار 10.019 مليون طن من النفط بما يعادل (71.134 مليون برميل) وبما يعادل 1.185 مليون برميل يومياً"، مبينة أن "هذه الصادرات انخفضت بنسبة 0.4 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي".

وأضافت أن "السعودية استعادت موقعها كأكبر مورد للخام إلى الصين في أول شهرين من عام 2022 لتبلغ 14.61 مليون طن، بما يعادل 1.81 مليون برميل يوميًا لتتجاوز روسيا التي كانت الاولى خلال شهر كانون الاول الماضي وبلغ انتاجها 12.667 مليون طن او ما يعادل 1.57 مليون برميل يومياً".

وبحسب الجدول، فأن "عمان جاءت رابعاً بصادرات 8.939 مليون طن او ما يعادل 1.057 مليون برميل يوميا، تليها الكويت التي جاءت بالمركز الخامس بصادرات بلغت 6.323 مليون طن او ما يعادل 748 الف برميل يوميا".