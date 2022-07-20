العراق ثالث اكبر مصدر نفطي للحكومة الصينية في شهر

شفق نيوز/ أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك ان العراق جاء ثالث اكبر مصدر للنفط الى المصافي الحكومية خلال شهر حزيران من عام 2022.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق صدر الى المصافي الحكومية الصينية خلال شهر حزيران من العام الحالي 2022 مقدار 3.20 ملايين طن من النفط بما يعادل ( 23.36 مليون برميل) وبما يعادل( 778 الف برميل يوميا)"، مبينة ان هذه "الصادرات انخفضت بنسبة 8.1 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي ومنخفضة بنسبة 31.7% عن شهر ايار الماضي التي بلغت فيها الصادرات 4.69 ملايين طن متري بما يعادل ( 34.215 مليون برميل)".

واضافت ان "روسيا جاءت بالمرتبة الاولى كأكبر مورد للخام للصين في شهر حزيران من عام 2022 بعد ان أزاحت السعودية للشهر الثاني على التوالي لتبلغ صادراتها للصين 7.29 ملايين طن بما يعادل 53.217 مليون برميل ومن ثم جاءت السعودية ثانيا حيث بلغت صادراتها للصين 5.06 ملايين طن او ما يعادل 36.938 مليون برميل ".

وحسب الجدول فان" الإمارات جاءت رابعا بصادرات 3.12 او ما يعادل 22.776 مليون برميل، وجاءت ماليزيا خامسا بصادرات بلغت 2.65 مليون طن بما يعادل 19.345 مليون برميل".

واشارت الى ان "شحنات النفط الخام من الشرق الأوسط المصدرة للصين ارتفعت بنسبة 6٪ على أساس سنوي لتصل إلى 5.4 ملايين برميل في اليوم خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران، مع انخفاض إجمالي واردات الصين بنسبة 3.1٪ عن العام الماضي خلال هذه الفترة، كما أظهرت البيانات أن الشرق الأوسط يهيمن على إمدادات الصين بحصة سوقية تبلغ 52.8٪.