العراق ثالث اكبر مصدر نفطي للحكومة الصينية في شهرين

شفق نيوز/ أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، ان العراق جاء ثالث اكبر مصدر للنفط الى المصافي الحكومية خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2023.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "العراق صدر الى المصافي الحكومية الصينية خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي 2023 مقدار 9.623 مليون طن بما يعادل (70.247 مليون برميل) بما يعادل (1.190 مليون برميل يوميا) منخفضا بنسبة 4% عن نفس الفترة من عام 2022".

واضافت ان "روسيا تفوقت على السعودية لتصبح أكبر مورد للنفط للصين في أول شهرين من عام 2023 حيث بلغ إجمالي الواردات الصينية النفطية من روسيا 15.68 مليون طن أو 1.94 مليون برميل يوميًا في الفترة من كانون الثاني إلى شباط، بزيادة 23.8٪ من 1.57 مليون برميل يوميًا في نفس الفترة من عام 2022.

وبينت أن "السعودية جاءت ثانيا بإجمالي واردات 13.92 مليون طن في فترة الشهرين الماضيين من عام 2023 بما يعادل 1.72 مليون برميل يوميا انخفاضا بنسبة 4.7% عم نفس الفترة من عام 2023"، وجاءت الإمارات رابعا حيث استوردت الصين منها 6.583 مليون طن بما يعادل 814 الف برميل يوميا، وجاءت البرازيل خامسا بـ 6.271 مليون طن بما يعادل 775 ألف برميل يوميا.