العراق ثالث اكبر مصدر نفطي للحكومة الصينية في شهر

شفق نيوز/ أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، اليوم الاثنين، أن العراق جاء ثالث اكبر مصدر للنفط الى المصافي الحكومية خلال شهر ايار من عام 2022.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق صدر الى المصافي الحكومية الصينية خلال شهر ايار من العام الحالي 2022 مقدار 4.687 ملايين طن من النفط بما يعادل 34.215 مليون برميل، وبما يعادل 1.103 مليون برميل يوميا"، مبينة ان هذه "الصادرات ارتفعت بنسبة 4.5 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي ومرتفعة بنسبة 14% عن شهر نيسان الماضي التي بلغت فيها الصادرات 4.090 ملايين طن متري بما يعادل 29.857 مليون برميل".

واضافت ان "روسيا جاءت بالمرتبة الاولى كأكبر مورد للخام للصيني في شهر ايار من عام 2022 لتزيح بذلك السعودية التي تربعت طوال الاشهر الماضية لتبلغ صادراتها للصين 8.42 ملايين طن بما يعادل 61.466 مليون برميل، ومن ثم جاءت السعودية ثانيا حيث بلغت صادراتها للصين 7.82 ملايين طن او ما يعادل 57.086 مليون برميل ".

وبحسب الجدول فأن "الامارات جاءت رابعا بصادرات 4.09 ملايين او ما يعادل 29.857 مليون برميل، وجاءت عمان خامسا بصادرات بلغت 3.977 ملايين طن بما يعادل 29.032 مليون برميل".

واشارت الى ان " واردات الصين الإجمالية من النفط الخام ارتفعت بنحو 12 بالمئة في ايار الى 10.8 مليون برميل يوميا مقارنة مقابل متوسط 10.3 مليون برميل يوميا في عام 2021".