العراق ثالث اكبر مصدر نفطي للحكومة الصينية في تموز الماضي

شفق نيوز/ أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، أن العراق جاء ثالث أكبر مصدر للنفط الى المصافي الحكومية خلال شهر تموز من عام 2022.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "العراق صدر الى المصافي الحكومية الصينية خلال شهر تموز من العام الحالي 3.63 مليون طن من النفط بما يعادل (26.499 مليون برميل) وبما يعادل (854 ألف برميل يوميا) منخفضا بنسبة 22.10% عن نفس الفترة من العام الماضي".

واضافت ان واردات الصين النفطية من العراق خلال 7 أشهر واعتبارا من كانون الثاني لغاية تموز بلغت 30.375 مليون طن وهو ما يعادل (221.737 مليون برميل) منخفضا بنسبة 1.30% عن نفس الفترة من العام الماضي.

واضافت ان "روسيا جاءت بالمرتبة الأولى كأكبر مورد للخام للصين في شهر تموز من عام 2022 بعد أن أزاحت السعودية للشهر الثالث على التوالي لتبلغ صادراتها للصين 7.145 مليون طن بما يعادل 52.158 مليون برميل، ومن ثم جاءت السعودية ثانيا حيث بلغت صادراتها للصين 6.563 مليون طن أو ما يعادل 47.909 مليون برميل".

وحسب الجدول فان "انغولا جاءت رابعا بصادرات 2.125 أو ما يعادل 15.937 مليون برميل، وجاءت البرازيل خامسا بصادرات بلغت 1.026 مليون طن بما يعادل 7.489 مليون برميل".

وأشارت الى "تراجع واردات الصين من النفط الخام في تموز بنسبة 9.5٪ عن العام السابق، حيث سجلت أحجام التداول اليومية ثاني أدنى مستوى لها في أربع سنوات، حيث خفضت المصافي المخزونات وتعافي الطلب المحلي على الوقود بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا".