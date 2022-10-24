العراق ثالث اكبر مصدر نفطي للحكومة الصينية في ايلول

شفق نيوز/ أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، يوم الاثنين، أن العراق جاء ثالث أكبر مصدر للنفط الى المصافي الحكومية خلال شهر أيلول عام 2022.

وقالت الإدارة في جدول، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق صدر الى المصافي الحكومية الصينية خلال شهر ايلول من العام الحالي 2022 مقدار 5.153 ملايين طن من النفط بما يعادل (37.616 مليون برميل) وبما يعادل (1.253 مليون برميل يوميا) مرتفعا بنسبة 17.11% عن نفس الفترة من العام الماضي".

واضافت ان "واردات الصينية النفطية من العراق خلال 9 أشهر واعتبارا من كانون الثاني لغاية أيلول بلغت 39.844 مليون طن وهو ما يعادل (290.244 مليون برميل) منخفضاً بنسبة 2.84% عن نفس الفترة من العام الماضي".

واضافت ان "السعودية جاءت بالمرتبة الأولى كأكبر مورد للخام للصين في شهر أيلول من عام 2022 لتبلغ صادراتها للصين 7.530 ملايين طن بما يعادل 54.969 مليون برميل، ومن ثم جاءت روسيا ثانيا حيث بلغت صادراتها للصين 7.462 ملايين طن او ما يعادل 54.472 مليون برميل".

وحسب الجدول، فإن "أنغولا جاءت رابعا بصادرات 1.997 او ما يعادل 14.578 مليون برميل، وجاءت البرازيل خامسا بصادرات بلغت 1.883 مليون طن بما يعادل 13.745 مليون برميل".

واشارت الى انه "تم استيراد 40.24 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي، أي ما يعادل حوالي 9.79 ملايين برميل يوميًا، مرتفعا من 9.5 ملايين برميل يوميا عن شهر أغسطس آب".