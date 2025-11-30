العراق ثالث اكبر مصدر للنفط إلى أميركا

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

حلّ العراق في المرتبة الثالثة بين أكثر الدول تصديراً للنفط إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مسجلا بذلك ارتفاعا ملحوظا وفقا لما أعلنته، اليوم الأحد، إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من ثماني دول رئيسية بلغت معدل 5.692 ملايين برميل يوميا، مرتفعة بمقدار 335 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.337 مليون برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأميركا بلغت معدل 378 ألف برميل، مرتفعة بمعدل 286 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ معدل 92 ألف برميل يوميا، وهو بذلك يحتل المرتبة الثالثة في صادرات النفطية للولايات المتحدة".

كما وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.961 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك 562 ألف برميل يوميا، ومن كولومبيا بمتوسط 184 ألف برميل، ومن البرازيل بمعدل 164 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغت معدل 154 ألف برميل يوميا، ومن السعودية بلغت معدل 149 ألف برميل يوميا، ومن فنزويلا معدل 140 الف برميل يوميا، فيما لم يتم استيراد أي كمية الاكوادور او ليبيا خلال الأسبوع الماضي.

وتستورد أميركا معظم النفط الخام ومشتقاته من هذه الدول الرئيسية العشر. ويبلغ استهلاك أمريكا اليومي من النفط حوالي 20 مليون برميل، وتعد بذلك أكبر مستهلك للنفط في العالم.