العراق ثالث اكبر مصدر للنفط الى الصين في كانون الأول 2021

شفق نيوز/ أظهرت ادارة الجمارك الصينية، يوم السبت، أن العراق جاء بالمرتبة الثالثة كأكبر مصدر للنفط إلى الصين خلال شهر كانون الأول الماضي.

وقالت الادارة في احصائية لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان" إجمالي واردات الصين من النفط الخام خلال عام 2021 انخفض بنسبة 5.4٪ على أساس سنوي إلى 512.83 مليون طن متري قياسا بنفس الفترة من العام 2020.

واضافت "ان العراق جاء بالمرتبة الثالثة كأكبر مصدر للنفط للصين خلال شهر كانون الاول الماضي وبواقع 5.01 مليون طن متري من النفط الخام بما يعادل 35.571 مليون برميل بمتوسط 1.147 مليون برميل يوميا مرتفعا بنسبة 45.6% عن شهر تشرين الثاني الماضي التي بلغت فيها الصادرات 3.44 مليون طن متري".

وأشارت الجمارك الصينية، إلى أن "روسيا تخطت السعودية في صادراتها النفطية الى الصين خلال كانون الاول الماضي بعد ان كان السعودية الاولى خلال 11 اشهر الماضية، حيث بلغت الصادرات الروسية 7.21 مليون طن متري، بما يعادل 51.191 مليون برميل أو 1.65 مليون برميل في اليوم مرتفعة 8% عن شهر تشرين الثاني الماضي.

ولفتت إلى أن "السعودية جاءت ثانيا بصادرات بلغت 6.62 مليون طن متري، او ما يعادل 47مليون برميل أو 1.51 مليون برميل يوميا منخفضة بنسبة 10.5% عن شهر تشرين الثاني الماضي، وجاءت انغولا رابعا بصادرات بلغت 4.04 مليون طن متري أو ما يعادل 28.68 مليون برميل بمتوسط 925 ألف برميل يوميا، ومن ثم جاءت الإمارات خامسا بصادرات بلغت 3.73 مليون طن يوميا او ما يعادل 26.48 مليون برميل بمتوسط 854 ألف برميل يوميا، فيما جاءت عمان سادسا بصادرات بلغت 3.62 مليون طن بمتوسط 829 ألف برميل يوميا".

واوضحت ان "ماليزيا جاءت سابعا بصادرات بلغت 698 ألف برميل يوميا"، مبينة أن "الإمدادات من البرازيل التي جاءت بالمرتبة الثامنة بلغت 490 ألف برميل يوميا، وبلغت الصادرات من الكويت التي جاءت تاسعا 442 ألف برميل يوميا وجاء كولومبيا عاشرا بصادرات بلغت 297 ألف برميل يوميا".

ويصدر العراق معظم خاماته من النفط الى شرق اسيا خصوصا الصين والهند وبنسبة تصل الى أكثر من 67 % فيما يصدر البقية الى اوربا وامريكا.