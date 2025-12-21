العراق ثالث اكبر مصدر للنفط الخام إلى أميركا في اسبوع

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأحد، ان العراق جاء بالمرتبة الثالثة بين أكبر الدول المصدرة للنفط الخام الى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول رئيسية بلغت معدل 5.675 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 132 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.807 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية إلى أمريكا بلغت معدل 306 آلاف برميل يوميًا، مرتفعة بمقدار 231 ألف برميل يوميًا عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ معدل 75 ألف برميل يوميًا وبذلك جاء ثالث أكبر مصدر لأميركا في اسبوع".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 4.164 ملايين برميل يوميا، تليها السعودية 321 ألف برميل يوميا ومن المكسيك بمتوسط 243 ألف برميل، ومن كولومبيا بمعدل 232 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من فنزويلا بلغت معدل 193 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل و بمعدل بلغ 184 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور معدل 32 ألف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 2 ألف برميل يوميا، فيما لم يتم استيراد أي كمية من ليبيا خلال الأسبوع الماضي".

وتستورد أمريكا معظم النفط الخام ومشتقاته من هذه الدول الرئيسية العشرة. ويبلغ استهلاك أمريكا اليومي من النفط حوالي 20 مليون برميل، وتعد بذلك أكبر مستهلك للنفط في العالم.