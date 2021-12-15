سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق ثالث اكبر مستورد للفواكه والخضروات الطازجة من تركيا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-15T07:17:30+0000
العراق ثالث اكبر مستورد للفواكه والخضروات الطازجة من تركيا

شفق نيوز/ اعلنت جمعية مصدري الفواكه والخضروات في البحر الابيض المتوسط التركية (AKİB) يوم الاربعاء، ان العراق جاء بالمرتبة الثالثة كأكبر مستورد للفواكه والخضر الطازجة خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

وقال رئيس الجمعية نجدت سين في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "تركيا صدرت 367.9 مليون دولار من الفاكهة والخضروات الطازجة في نوفمبر/ تشرين الثاني"، مبينا ان "64 بالمئة من هذه الفواكه والخضر ذهبت للأسواق الرئيسية الخمسة الاولى".

واضاف أن "الأسواق الرئيسية لصادرات تركيا من الفواكه والخضروات الطازجة هي الاتحاد الأوروبي ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط"، مبينا أن "هناك جهودا جديدة لإدخال أسواق جديدة في شمال إفريقيا و جنوب آسيا".

وأشار سين الى أن "روسيا احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول التي صدّروا إليها في تشرين الثاني بقيمة 137.6 مليون دولار ، تليها أوكرانيا ثانيا بقيمة 39.5 مليون دولار والعراق ثالثا بقيمة 31 مليون دولار".

ولفت سين انه "على الرغم من التدهور في سلسلة التوريد وزيادة تكاليف الإنتاج والخدمات اللوجستية، فإننا نواصل بذل جهود كبيرة لتحقيق أقصى استفادة من العمل الجاد والجهود التي يبذلها المنتجون الأتراك في الأسواق العالمية".

related

خلال 9 أشهر .. العراق ضمن أكثر الدول إستيراداً للفواكه والخضر من تركيا

Date: 2021-10-20 06:29:40
خلال 9 أشهر .. العراق ضمن أكثر الدول إستيراداً للفواكه والخضر من تركيا

لأول مرة... العراق يستورد سمك السلمون التركي

Date: 2021-09-08 06:08:21
لأول مرة... العراق يستورد سمك السلمون التركي

العراق أكبر المستوردين للحبوب والبقوليات التركية خلال النصف الاول لعام 2021

Date: 2021-07-14 06:30:01
العراق أكبر المستوردين للحبوب والبقوليات التركية خلال النصف الاول لعام 2021

العرق ثانياً كأكثر الدول استيراداً للحلويات من تركيا

Date: 2020-12-09 08:29:45
العرق ثانياً كأكثر الدول استيراداً للحلويات من تركيا

العراق ثاني أكبر مستورد للحمضيات من تركيا

Date: 2021-09-16 12:42:48
العراق ثاني أكبر مستورد للحمضيات من تركيا

العراق خامس أكبر مستورد للبن التركي

Date: 2021-12-06 06:20:32
العراق خامس أكبر مستورد للبن التركي

العراق يتصدر قائمة أكثر الدول استيرادا للاثاث التركي

Date: 2021-07-22 11:00:52
العراق يتصدر قائمة أكثر الدول استيرادا للاثاث التركي

العراق رابع أكبر مستورد من تركيا لشهر تشرين الاول

Date: 2021-11-30 09:52:25
العراق رابع أكبر مستورد من تركيا لشهر تشرين الاول