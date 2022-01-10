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العراق ثالث اكبر مستورد للفراولة التركية خلال العام الماضي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-10T11:05:24+0000
العراق ثالث اكبر مستورد للفراولة التركية خلال العام الماضي

شفق نيوز/ كشف تقرير اصدره اتحاد مصدري منطقة بحر إيجة، اليوم الاثنين، أن العراق جاء بالمرتبة الثالثة كأكبر مستورد للفراولة التركية خلال العام الماضي.

ووفق أرقام التقرير، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فأن صادرات تركيا من الفراولة خلال العام الماضي بلغت، 46 مليوناً و118 ألف دولار أمريكي، مبينة أن "الفراولة التركية وصلت خلال العام المنصرم أسواق 43 دولة حول العالم".

وأوضحت أن "تركيا صدرت خلال عام 2021 معدل 42 الفا و500 طن من الفراولة بزيادة 66 بالمئة عن العام 2020 التي بلغت فيها الصادرات 25 الفاً و600 طن من الفراولة وبقيمة مالية بلغت 25 مليون دولار".

واشارت الى ان "روسيا جاءت في المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استيراداً للفراولة التركية بـ27 مليوناً و810 آلاف دولار، تلتها رومانيا بـ8 ملايين و910 آلاف دولار والعراق ثالثا بـ5 ملايين و608 آلاف دولار".

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