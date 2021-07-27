العراق ثالث اكبر مستورد عربي للفلفل الحار التركي

شفق نيوز/ أعلن اتحاد مصدري منطقة جنوب شرقي الأناضول في تركيا، يوم الثلاثاء، أن العراق ثالث اكبر مستورد عربياً لمسحوق الفلفل الحار التركي.

وقال الاتحاد في تقرير له اطلعت عليه، وكالة شفق نيوز، إن عائدات البلاد من منتج الفلفل الحار بلغ 4 ملايين و730 ألف دولار، محققة نمواً بنسبة 46 بالمئة، خلال النصف الأول من عام 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020.

وأضاف أن "صادرات تركيا من مسحوق الفلفل الحار وصلت خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى أسواق 96 دولة حول العالم، تصدرت ألمانيا، قائمة البلدان الأكثر استيراداً للمنتج التركي، بمليون و236 ألف دولار، تلتها هولندا بـ869 ألف دولار، ثم بريطانيا بـ448 ألف دولار.

وعلى الصعيد العربي، "وصل مسحوق الفلفل الحار التركي إلى أسواق السعودية، والإمارات، والعراق، وليبيا، وعمان، والأردن، ومصر حسب الترتيب".