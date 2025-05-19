العراق ثالثاً في قائمة أغلى خامات النفط العربية ضمن "أوبك"

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الثالثة في قائمة أغلى أسعار خامات النفط العربية ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لشهر نيسان/ أبريل 2025.

ووفقاً لبيانات رسمية أصدرتها منظمة "أوبك"، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد بلغ معدل سعر البرميل الواحد من النفط العراقي المصدر خلال الشهر الماضي 68.64 دولاراً، ليحل بعد كل من السعودية والكويت في الترتيب.

وأوضحت البيانات أن الخام العربي الخفيف السعودي تصدّر القائمة بأعلى معدل سعر بلغ 70.92 دولاراً للبرميل، تلاه النفط الكويتي بمعدل 70.28 دولاراً للبرميل، فيما جاء خام مزيج الصحراء الجزائري في المرتبة الرابعة بمعدل 67.95 دولاراً، تلاه خام مربان الإماراتي خامساً بـ67.73 دولاراً، وخام السدر الليبي سادساً بسعر 67 دولاراً للبرميل.

كما أشارت "أوبك"، إلى أن متوسط أسعار خامات النفط العربية خلال نيسان/ أبريل 2025 سجل تراجعاً إلى 68.75 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ73.65 دولاراً للبرميل في آذار/ مارس الماضي، ما يعكس انخفاضاً عاماً في الأسعار رغم الفوارق بين نوعية ومواصفات الخامات.